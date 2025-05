Auf dem Cannstatter Wasen: 85. Frühlingsfest geht mit großem Feuerwerk zu Ende

5 Das traditionelle Feuerwerk auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Das 85. Stuttgarter Frühlingsfest ist seit Sonntagabend Geschichte. Der Rummel endete mit einem großen Feuerwerk. Die Veranstalter zogen bereits am Freitag eine Rekordbilanz.











Mit einem großen Feuerwerk ist das 85. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen am Sonntagabend zu Ende gegangen. Der Rummel war in diesem Jahr offenbar besonders beliebt. Die Veranstalter zogen bereits am Freitag eine Rekordbilanz.

Am Ende rechnet in.Stuttgart mit mehr als zwei Millionen Besuchern. Entsprechend zufrieden zeigt sich am Freitagvormittag Andreas Kroll: „Unsere Erwartungen werden bei Weitem übertroffen“, erklärt der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft anlässlich der traditionellen Abschlusspressekonferenz auf dem Wasen.

Das Frühlingsfest 2025 ist Geschichte. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

„Wir hatten insgeheim mit 1,5 Millionen Besuchern gerechnet.“ Letztes Jahr hatten das Frühlingsfest noch lediglich 1,4 Millionen Menschen besucht.

Nun ist die 85. Ausgabe mit dem traditionellen Feuerwerk zu Ende gegangen. Wir zeigen die schönsten Motive davon in einer Bildergalerie.