Auf Bundesstraße bei Bretten: Junger Autofahrer rast in Gegenverkehr – Unbeteiligter stirbt

Am frühen Montagmorgen hat sich bei Bretten (Kreis Karlsruhe) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 46-jähriger Mann ums Leben kam – zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei soll einer Streifenwagenbesatzung gegen 4.30 Uhr auf der Bundesstraße 293 ein Mercedes CLA aufgefallen sein, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Die Beamten wollten nach Angaben eines Sprechers den Wagen daraufhin kontrollieren und fuhren hinterher. Ob der Mercedes-Fahrer dies überhaupt wahrgenommen hatte, sei laut Polizei bisher nicht bekannt. Nur wenige Momente später kam der Mercedes-Fahrer in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW-Polo.

Der 46-jährige VW-Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 20- und 21-jährigen Männer im Mercedes wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer den Wagen gefahren hat, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.