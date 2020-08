9 Die ehemaligen Bahnschuppen an der Eisenbahnstraße fallen in diesen Tagen dem Bagger zum Opfer. Foto: Ines Rudel

Rund um den Plochinger Bahnhof und im Unteren Schulzentrum stehen Millioneninvestitionen an. An der Eisenbahnstraße fallen die Bahnschuppen.

Plochingen - Bagger und Abrissbirne haben in den kommenden Tagen in Plochingen jede Menge zu tun. Anfang September wird der Sheddachbau am Gymnasium dem Erdboden gleichgemacht – Auftakt der knapp 50 Millionen schweren und sechs Jahre dauernden Sanierung des Ensembles mit einem Kern aus den 1970er-Jahren, der im Laufe der Jahrzehnte immer wieder erweitert wurde. Als erstes fallen aber in diesen Tagen fünf ehemalige Bahngebäude an der Eisenbahnstraße 4-8 – nur ein Teil eines großen Pakets rund um den Bahnhof, das in den kommenden Jahren ansteht.