A8 bei Leonberg: Lkw-Unfall sorgt für großes Trümmerfeld und Stau

5 Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der A8 bei Leonberg. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf der A8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) in die Leitplanke gekracht. Bei dem Unfall entstand ein großen Trümmerfeld, unter anderem verteilten sich Metallteile, die der Lastwagen geladen hatte, auf der Fahrbahn. Für die Bergungsarbeiten mussten zunächst zwei der drei Spuren in Fahrtrichtung München gesperrt werden. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der Lastwagenfahrer kurz vor 7 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Leonberg-West aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in die Mittelleitplanke krachte.

Zwei der drei Spuren müssen zur Unfallaufnahme gesperrt werden

Der Lkw-Fahrer kam in ein Krankenhaus. Ob er sich bei dem Unfall verletzte, oder ob eventuell ein medizinischer Notfall zu dem Unfall führte, ist bislang nicht bekannt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Lkw mussten zwei der drei Spuren gesperrt werden, der Verkehr wurde auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im morgendlichen Berufsverkehr bildete sich schnell ein Stau, zeitweise bis nach Heimsheim. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich meiden.

Kurz vor 8 Uhr konnte der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung München wieder freigegeben werden, sodass nur noch der linke Fahrstreifen gesperrt war. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste allerdings der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe ebenfalls gesperrt werden.

Die Bergungsarbeiten werden sich laut Polizei noch eine längere Zeit hinziehen.