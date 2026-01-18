Auenwald im Rems-Murr-Kreis: 39-Jähriger nach Fasnetsveranstaltung tot in Bach gefunden

1 Der Mann wurde am Sonntag gegen 9 Uhr tot im Brüdenbach gefunden. Foto: Blaulichtzentrale.de/Kevin Lermer

In einem Bach in Auenwald ist am Sonntagmorgen ein toter Mann gefunden worden. Erste Erkenntnisse deuten auf ein Unglück hin. Was bislang bekannt ist.











Schrecklicher Fund im Rems-Murr-Kreis: In der Gemeinde Auenwald ist am Sonntagmorgen ein 39 Jahre alter Mann tot im Brüdenbach gefunden worden. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen unserer Redaktion.

„Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um einen Unglücksfall handeln könnte“, so der Sprecher. Demnach ergaben die Ermittlungen, dass der Mann am Samstag auf einer Faschingsveranstaltung im Ortsteil Unterbrüden gewesen war und vermutlich auf dem Heimweg war, als er an einer Böschung etwa drei Meter tief in den Bach fiel und dort verstarb.

Leiche in Auenwald gefunden: Polizei schließt Fremdeinwirkung aus

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung konnte die Kriminalpolizei nicht feststellen. Die Polizei war gegen 9 Uhr am Sonntag über den Fund der Leiche informiert worden.