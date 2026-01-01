Auch Stuttgarter Touristen dabei: Tödliches Inferno bei Silvesterparty in der Schweiz
1
In der Bar „Le Constellation“ an der Hauptstraße des Ortes brach das Feuer aus. Foto: AFP/Maxime Schmid

Eine Neujahrsparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana endet in einer Tragödie. Rund 40 Menschen sterben, 115 werden verletzt. Ein Brandopfer wird in Stuttgart behandelt.

Es ist kurz nach Mitternacht am Neujahrstag, als im mondhell erleuchteten Ferienort Crans-Montana ausgelassene Stimmung herrscht. Hunderte Menschen ziehen durch die engen Gassen im Zentrum des auf 1500 Metern Höhe gelegenen Dorfs nördlich des Rhônetals. „Es war ein wenig wie auf dem Times Square in New York“, schilderte der Berner Lokalpolitiker Raphaël Karlen die Situation gegenüber dem Züricher „Tages-Anzeiger“. Die Straßen seien voll gewesen, überall habe man Musik, Lachen und Feuerwerk gehört. Wenige Stunden später wird der Ort zum Schauplatz einer der größten Brand-Katastrophen in der Schweiz – mit geschätzt 40 Toten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.