In Nürtingen kam es am frühen Dienstagmorgen offenbar zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem auch Sondereinsatzkräfte beteiligt waren. Das Landeskriminalamt Stuttgart verwies auf die Staatsanwaltschaft Berlin.















Nürtingen - Zu einem großen Polizeieinsatz mit Sondereinsatzkräften aus verschiedenen Bundesländern ist es heute Morgen gegen 6 Uhr in Nürtingen gekommen. Mit mehreren Fahrzeugen waren die Beamten in der Uhlandstraße und in der Kirchheimer Vorstadt im Einsatz, wo es zu Durchsuchungen in mehreren Objekten gekommen sein soll. Im Zuge des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Das baden-württembergische Landeskriminalamt in Stuttgart bestätigte am Vormittag auf Nachfrage der Nürtinger/Wendlinger Zeitung zuerst lediglich den Einsatz. Am Nachmittag dann verwies das LKA auf die Staatsanwaltschaft Berlin. Diese bestätigte, dass sie die Ermittlungen führe, in deren Zuge es zu den Maßnamen in Nürtingen kam. Weitere Auskünfte könne man, so eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings nicht geben.