Auch in Stuttgart Mangelware: Warum gibt es aktuell keine Eier im Supermarkt?

In den vergangenen Wochen wurde von einem Engpass an Eiern berichtet. Wie sieht die Lage aktuell aus und welche Ursachen sind für die teils eingeschränkte Versorgung verantwortlich?

Eier ausverkauft: Warum gibt es keine Eier mehr im Supermarkt?

Die Vogelgrippe hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem in Sachsen zu einer zeitweisen Knappheit von Eiern geführt. Vor Weihnachten kam es in einigen Supermärkten tageweise zu Engpässen, teilweise fehlten bestimmte Größen oder Haltungsformen. Grund waren Ausbrüche der Geflügelpest und die Tötung vieler Legehennen, unter anderem in einem Großbetrieb bei Radeburg. Hamsterkäufe seien laut Geflügelwirtschaftsverband jedoch nicht nötig. Die Seuche hat jedoch auch weiterhin Auswirkungen über die Region hinaus.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich darüber hinaus darauf einstellen, dass Eier 2026 teurer werden. Wie hoch die Preiserhöhung ausfällt und die Hintergründe sind hier in diesem Artikel aufgeführt.

Eier bei Rewe, Kaufland und Co.: Aktuelle Versorgungslage

Für Januar wird laut dpa eine leichte Entspannung erwartet, auch wenn der Wiederaufbau der Bestände Monate dauert. Zusätzlich verschärfen Ausfälle in Exportländern wie Polen und den Niederlanden die Lage. Rewe gab auf Anfrage der Südwestpresse (SWP) bekannt, dass die Situation aufgrund der Vogelgrippe für die gesamte Branche herausfordernd bleibe. Das Unternehmen stehe im Austausch mit seinen Lieferanten und sei „flexibel aufgestellt, um die Versorgung auch weiterhin zu gewährleisten“.

Kaufland schreibt, dass es aktuell aufgrund der Vogelgrippe bei einzelnen Filialen temporär zu Lieferverzögerungen kommen könne. Lidl gab auf SWP-Anfrage bekannt, dass die Warenversorgung der Lidl-Filialen mit Eiern grundsätzlich sichergestellt sei. Sollte dennoch ein Artikel kurzfristig ausverkauft sein, stünden laut der Antwort des Unternehmens immer genügend Alternativen zur Verfügung.

Beim Einkauf im Supermarkt sollten demnach unabhängig vom Unternehmen in der Regel Eier verfügbar sein, Kundinnen und Kunden müssen jedoch damit rechnen, dass es aufgrund der Vogelgrippe in Einzelfällen weiterhin zu Engpässen kommen kann.