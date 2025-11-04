Auch in Baden-Württemberg: Konstantin Wecker sagt Konzerte im November ab

1 Konstantin Wecker muss Konzerte absagen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Mindestens einen Monat lang wird Liedermacher Konstantin Wecker auf keiner Bühne mehr stehen. Aus Krankheitsgründen wurde ein gutes Dutzend Auftritte abgesagt.











Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker hat auf seiner aktuellen Tournee sämtliche Konzerte im November aus Krankheitsgründen abgesagt. Hintergrund sei eine neurologische Erkrankung des 78-Jährigen, teilte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Absage betrifft bislang 14 Konzerte, darunter Auftritte in Biberach an der Riß und Gaggenau.

Eintrittsgelder würden den Fans erstattet, hieß es. Zugleich bemühten sich die Veranstalter, für alle Auftritte der Tournee „Lieder meines Lebens“ Ersatztermine zu finden. Gespräche dazu liefen bereits, allerdings sei der Tourplan für das kommende Jahr schon sehr voll. Ob die bislang nicht abgesagten Veranstaltungen im Dezember wie geplant stattfinden können, lasse sich derzeit nicht sicher sagen.

Wecker hatte im August bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei ein jahrelanger Alkoholmissbrauch.