Auch Hubschrauber im Einsatz: 17-Jährige aus Esslingen vermisst – Polizei sucht mit Foto

3 Die Polizei in Esslingen suchte zeitweise mit einem Hubschrauber nach der Vermissten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Silas Stein

Eine 17-Jährige aus Esslingen wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.











Link kopiert

Seit Mittwoch sucht die Polizei in Esslingen nach der 17-jährigen Luise. Die Jugendliche hatte am 21. Januar gegen 19 Uhr eine Esslinger Klinik verlassen.

Da sie am späteren Abend noch nicht zurückgekehrt war, erstattete das Klinikpersonal eine Vermisstenanzeige. Noch in der Nacht leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Neben zahlreichen Streifenwagen war im Laufe des Donnerstagmittags auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bis zum Nachmittag verliefen die Suchmaßnahmen allerdings ergebnislos.

So sieht die Vermisste aus

Wie die Polizei mitteilt, kann eine hilflose Lage der 17-Jährigen zwischenzeitlich nicht mehr ausgeschlossen werden. Deshalb wird nun auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Die Vermisste ist etwa 1,58 Meter groß und zierlich. Sie hat dunkelbraune, schulterlange Haare. Zuletzt war die 17-Jährige mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer dunklen Hose sowie einem schwarzen Pulli mit buntem Aufdruck auf dem Rücken und schwarzen Barfußschuhen bekleidet.

Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.