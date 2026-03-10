Auch Behörden betroffen: Stromausfall legt Teile der Stuttgarter Innenstadt lahm

1 Im Bürgerbüro Mitte ging aufgrund des Stromausfalls zeitweise nichts mehr. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko & IMAGO/Rene Traut

Am Dienstagmorgen hat ein Stromausfall Teile der Stuttgarter Innenstadt für fast drei Stunden lahmgelegt. Das Bürgerbüro Mitte musste schließen. Die Ursache steht fest.











Link kopiert

Um 7.59 Uhr gehen in einem Teil der Stuttgarter Innenstadt die Lichter aus. Das Internet fällt aus, nichts funktioniert mehr. Ein Stromausfall sorgt für große Aufregung. Und das nicht nur für wenige Augenblicke.

„Die Vollversorgung ist um 10.38 Uhr wieder hergestellt gewesen“, sagt ein Sprecher der Stuttgart Netze. Fast drei Stunden lang kein Strom – das ist äußerst ungewöhnlich. Bei der Ursachenforschung sei man bereits relativ weit: „Im Rahmen einer Baumaßnahme, die nicht von uns ausgeführt worden ist, hat eine Person offenbar ein Kabel beschädigt“, so der Sprecher.

Betroffen waren auch diverse Ämter der Stadt Stuttgart. Laut einem Sprecher zählen dazu das Amt für öffentliche Ordnung und das Statistische Amt, zudem das Bürgerbüro Mitte, das deswegen schließen musste. Erst um kurz vor 11 Uhr gingen dort die Lichter wieder an. Nach Auskunft des Sprechers soll der Betrieb in allen betroffenen Einrichtungen nach und nach wieder hochgefahren werden. Weitere Wartezeiten sind nicht auszuschließen.

In den vergangenen Wochen ist es in Stuttgart immer wieder zu teils sehr kurzen, teils längeren Stromausfällen gekommen. Manche Stadtbezirke wie Feuerbach waren häufiger betroffen. Laut Stuttgart Netze gab es dafür jeweils unterschiedliche Gründe. Insgesamt, so betont man beim Netzbetreiber, liege die Landeshauptstadt bei den Ausfallminuten pro Kunde und Jahr jedoch unter dem Bundesdurchschnitt.