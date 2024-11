Auch auf dem Smartphone: Verpassen Sie keine Nachrichten mehr – mit unseren Push-Mitteilungen

1 Wer Push-Nachrichten der Eßlinger Zeitung erhalten will, muss dem einmalig zustimmen. Foto: Freepik

Über neue Entwicklungen informiert Sie die EZ regelmäßig mit Push-Mitteilungen. Wie Sie diese erhalten können? Das erklären wir in diesem Artikel.











Die Eßlinger Zeitung informiert Sie zuverlässig und regelmäßig über alles, was in Esslingen, dem Kreis Esslingen und in der Welt passiert. Auch auf dem Mobiltelefon. Sie wollen nichts mehr verpassen? Kein Problem – mit unseren Push-Nachrichten sind Sie immer top informiert.

Sobald etwas wichtiges passiert, erhalten Sie von uns eine Nachricht auf Ihren Computer oder Ihr Smartphone. Damit es losgehen kann, brauchen wir Ihr Einverständnis. Was Sie dafür tun müssen, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

Push-Nachrichten auf einem Smartphone mit Android

Öffnen Sie die Website der Eßlinger Zeitung. Im Normalfall werden Sie nun gefragt, ob Sie Push-Mitteilungen zulassen wollen – bestätigen Sie hier. Sollten Sie nicht gefragt werden, finden Sie die Funktion im Ausklappmenü oben rechts.

Push-Nachrichten auf dem iPhone

Im Browser auf das „Teilen“-Symbol tippen. Foto: EZ

Auf dem iPhone sind ein paar Schritte mehr notwendig. Öffnen Sie im ersten Schritt den Safari-Browser auf Ihrem Telefon. Geben Sie in der Adresszeile esslinger-zeitung.de ein und rufen unsere Website auf. Tippen Sie auf das „Teilen“-Symbol (Quadrat mit Pfeil nach oben).

„Zum Home-Bildschirm“ auswählen. Foto: EZ

Wenn Sie das „Teilen“-Symbol angetippt haben, öffnet sich ein Auswahlmenü. Im unteren Teil der Liste finden Sie den Punkt „Zum Home-Bildschirm“. Tippen Sie im nächsten Schritt auf diesen Menüeintrag.

Schneller Zugriff auf unsere Website über den Home-Bildschirm. Foto: EZ

Wenn Sie unsere Website erfolgreich dem Home-Bildschirm hinzugefügt haben, finden Sie auf Ihrem iPhone künftig auf dem Start-Bildschirm das Logo der Eßlinger Zeitung. Tippen Sie auf das Logo, um direkt auf unsere Website zu gelangen.

Push-Benachrichtigungen zustimmen. Foto: EZ

Wenn Sie unser Online-Angebot über das Symbol auf dem Start-Bildschirm des iPhones besuchen, erscheint ein Fenster, in dem wir Sie fragen, ob wir Sie über Push-Mitteilungen über neue Entwicklungen informieren dürfen. Tippen Sie auf „Zustimmen“. Zur Sicherheit fragt Sie Ihr iPhone häufig nochmal, ob Sie wirklich einverstanden sind – wenn Sie zustimmen, sind die Push-Nachrichten aktiviert.

Push-Nachrichten auf dem Computer

Zustimmung für Benachrichtigungen erteilen. Foto: EZ

Die Push-Nachrichten der Eßlinger Zeitung erreichen Sie auch auf dem Desktop-PC oder dem Laptop – wenn Sie das wollen. Klicken Sie hierfür auf unserer Website neben dem EZ-Logo auf die Glocke. Im folgenden Fenster können Sie dem Erhalt der Nachrichten zustimmen. Und schon geht es los.