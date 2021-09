Vierte Welle in Stuttgart Hohe Inzidenz – Coronapatienten werden weniger

Auch in den vergangenen Tagen ist in Stuttgart die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich gestiegen. Die Stadt rechnet in den nächsten beiden Wochen aber mit einem Rückgang der Inzidenz, wie im Bund, nur etwas zeitverzögert.