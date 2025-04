Attraktion für Oldtimerfans: Historischer Obus pendelt zwischen Esslingen und Obertürkheim

Esslingen kämpft gegen den Klimawandel 200 Bäume für besseres Stadtklima – wegfallende Parkplätze bergen Konfliktpotenzial

Es wird heißer, es wird trockener: Der Klimawandel zeigt auch in Esslingen Wirkung. Die Stadt will in den nächsten drei Jahren 200 Bäume pflanzen. Das soll sich positiv auf das Innenstadtklima auswirken. An manchen Stellen müssen dafür Parkplätze durch Baumbeete ersetzt werden.