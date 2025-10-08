Attraktion aus dem Kreis Esslingen: Den Bahnhof Neuffen gibt es jetzt für 500 Euro – aber nur in Miniatur

Den Bahnhof Neuffen gibt es jetzt für 500 Euro – aber nur in Miniatur

1 1,35 Meter lang: So sieht der Neuffener Bahnhof als Modellbausatz der Firma Piko aus. Foto: Piko

Der Bahnhof in Neuffen (Kreis Esslingen) gilt als einer der schönsten Landbahnhöfe in Baden-Württemberg. Die Spielwarenfirma Piko vertreibt in als Bausatz für Gartenbahnen.











Der Bahnhof Neuffen gilt als einer der schönsten Landbahnhöfe in Baden-Württemberg. Errichtet wurde er in den Jahren 1899/1900 für die zwischen Nürtingen und Neuffen verkehrende Tälesbahn. Der Bahnhof ist bis heute weitgehend original erhalten, wenngleich das Gebäude längst nicht mehr als Anlaufstelle für Reisende dient. Heute ist es ein Wohn- und Geschäftshaus.

Modelleisenbahnfreunde lieben das markante Bahnhofsgebäude dennoch – und nicht wenige haben es in kleinem Maßstab auf ihrer heimischen Anlage stehen. Es ist eines der bekanntesten Produkte der einstigen Modellbaufirma Vollmer aus Stuttgart. Jetzt ist der Neuffener Bahnhof auch in etwas größerer Ausführung für den Vorgarten erhältlich – im Maßstab von etwa 1:25.

Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker (links) und Peter Doderer von der Firma Piko stellten das Gebäudemodell vor. Foto: Piko

Die Piko Spielwaren GmbH aus dem thüringischen Sonneberg hat jüngst vor dem Originalbahnhof in Neuffen ihr wetterfestes Gebäudemodell für Spur G präsentiert. Im Modellbau steht „G“ für die Nenngröße 2, also für eine Spurweite von 45 Millimetern. Laut Piko-Außendienstmitarbeiter Peter Doderer ist der Bahnhof Neuffen „ein echtes Highlight im Sortiment“.

Mit dem Bausatz bringt Piko eigenen Angaben zufolge eine Neuheit in den Handel, die besonders für Gartenbahner attraktiv sei, aber auch für Sammler. Mit seinen großzügigen Abmessungen von 1,35 Meter Länge, 47 Zentimetern Breite und 55 Zentimetern Höhe sei das Modell „ein dominantes Gestaltungselement jeder Anlage“, heißt es in einer Mitteilung.

Bausatz mit Liebe zum Detail

Der Spielwarenhersteller betont, er habe besonderen Wert auf authentische Details gelegt. Schließlich hebt sich das Gebäude deutlich von vergleichbaren Landbahnhöfen jener Zeit ab. Anders als die sonst üblichen schlichten Zweckbauten wurde in Neuffen auf Jugendstil gesetzt: klare Formen, repräsentative Fassadengestaltung und ein markantes Satteldach. Und so verleihen feine Fachwerknachbildungen, kleine Turmdächer sowie die prägnanten, grünen Dachrinnen auch dem Modell seinen unverwechselbaren Charme. Die Türen des Miniatur-Bahnhofs lassen sich sogar öffnen.

Eisenbahngeschichte im Kleinformat

Der Neuffener Bahnhof markierte den Beginn der Geschichte der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG), die noch immer die Tälesbahn betreibt – heute als Regionalbahnlinie 65. Für viele Pendler ist sie das tägliche Verkehrsmittel. Auch touristisch hat die Nebenstrecke einen besonderen Stellenwert: Wenn das „Sofazügle“, ein historischer Museumszug, an ausgewählten Tagen zwischen Nürtingen und Neuffen verkehrt, kommen Hunderte Besucher aus Nah und Fern in das gut 6000 Einwohner zählende Städtchen am Fuß des Hohenneuffen.

Das Modell des Neuffener Bahnhofs vor dem Originalgebäude. Foto: Piko

„Der Bahnhof ist ein Wahrzeichen unserer Stadt – dank Piko fährt er nun als Botschafter unserer Region in die ganze Welt hinaus“, freut sich Neuffens Bürgermeister Matthias Bäcker über den Gebäudebausatz. Das Stück regionale Eisenbahngeschichte im Kleinformat wird vom Hersteller für 500 Euro angeboten. Der Aufbau ist allerdings eine Herausforderung: Die Bauanleitung umfasst zwölf Seiten.