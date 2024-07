Attentat auf Donald Trump: Baden-Württembergs Finanzminister Bayaz: „Schwarzer Tag in den USA“

8 Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach dem Attentat auf Donald Trump melden sich auch erste Politiker aus Baden-Württemberg zu Wort – so wie Finanzminister Danyal Bayaz. Was er zur Lage in den USA sagt.











Nach dem Attentat auf Donald Trump in der Nacht auf Sonntag hat sich mit Danyal Bayaz vielleicht der erste prominente Politiker in Baden-Württemberg zu den Ereignissen zu Wort gemeldet. Der Grünen-Finanzminister teilte am Morgen auf X, ehemals Twitter mit: „Ein schwarzer Tag für die politische Kultur in den USA. Nach dem versuchten Attentat werden die Gräben tiefer und das Klima hasserfüllter.“

Man könne Trump politisch ablehnen und ihm trotzdem gute Genesung wünschen. Aber: „Demokratie stirbt, wenn sie Menschlichkeit nicht mehr zulässt.“

Das Attentat gegen Trump hatte sich am Samstag ereignet, als der republikanische Präsidentschaftsbewerber bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania gerade mit seiner Rede begann. Trump wurde dabei am Ohr verletzt. Außer dem mutmaßlichen Schützen starb nach Behördenangaben auch ein Zuschauer, zwei weitere wurden schwer verletzt.