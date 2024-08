Attacke vor Supermarkt in Neckartenzlingen: Auto als Waffe: 29-Jähriger wollte laut Anklage Bekannten gezielt überfahren

1 Der Staatsanwalt wirft einem 29-Jährigen (links) versuchten Mord vor. Er soll einen Mann angefahren haben. Foto: dpa/Martin Oversohl

Vor dem Stuttgarter Landgericht muss sich ein Mann verantworten, der auf einem Supermarktplatz in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) einen 22-Jährigen absichtlich angefahren haben soll. Die Anklage wirft ihm versuchten Mord vor.











Was für eine Horrorvorstellung: Ein Auto rast auf einen wehrlosen Fußgänger zu. Passiert ist das am Abend des 7. Februar dieses Jahres in Neckartenzlingen. Dort soll ein heute 29-Jähriger mit seinem Wagen absichtlich einen 22-jährigen Bekannten vor einem Supermarkt in der Robert-Bosch-Straße angefahren und dann mit einer Waffe auf das flüchtende Opfer gezielt haben. Nach Überzeugung des Staatsanwalts wollte er seinen Widersacher töten. Seit Dienstag muss sich der 29-Jährige vor der ersten Großen Strafkammer unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.