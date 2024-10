Attacke nachträglich angezeigt: Gruppe schlägt 27-Jährigen – Wer hat den Vorfall in Kichheim gesehen?

Gruppe schlägt 27-Jährigen – Wer hat den Vorfall in Kichheim gesehen?

1 Die Polizei sucht nach den unbekannten Schlägern. Foto: dpa

Eine zehnköpfige Personengruppe soll einen 27-Jährigen in Kirchheim (Kreis Esslingen) getreten und geschlagen haben. Er wurde leicht verletzt.











Mehrere unbekannte Männer sollen in Kirchheim einen 27-Jährigen geschlagen und getreten haben. Er wurde leicht verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Vorfall hat sich laut einer Mitteilung der Polizei bereits am Samstagabend ereignet und wurde erst nachträglich zur Anzeige gebracht. Der 27-Jährige war gegen 23 Uhr zu Fuß in der Jesinger Straße unterwegs, als er im Bereich einer Fußgängerbrücke über die Lindach, unweit des dortigen Skateparks, auf mehrere Männer traf. Einer von ihnen soll den Fußgänger nach Geld gefragt haben. Als der 27-Jährige weiterlaufen wollte, wurde er von den Unbekannten offenbar geschlagen und getreten. Nachdem der Geschädigte zu schreien begonnen hatte, ließen die Unbekannten von ihm ab und dem 27-Jährigen sei die Flucht gelungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Opfers war laut Polizei nicht erforderlich. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der rund zehnköpfigen Personengruppe geben können, zu der keine Personenbeschreibung vorliegt, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 21 / 501-0 zu melden.