Aus heiterem Himmel und mitten am Tag: Ein Unbekannter soll einen Familienvater in einer Stuttgarter S-Bahn angegriffen haben. Offenbar schlug der Täter dem Mann mit der Faust ins Gesicht.















Ein Unbekannter soll einen Familienvater und dessen Sohn in einer Stuttgarter S-Bahn angegriffen haben. Der Täter habe den Mann in einer Bahn der Linie 1 am Dienstag zunächst beschimpft und dann ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge setzte der Vater seinen Sohn gegen 13 Uhr auf einen Sitzplatz, als der Täter ihn offenbar von hinten angriff. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Mann habe kraftvoll an der Umhängetasche des Reisenden gezogen und diesen lautstark beschimpft. Als der Familienvater sich umdrehte, schlug der Fremde ihm offenbar unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Am Bahnhof Bad Cannstatt geflüchtet

Danach soll der mutmaßliche Täter den Roller des Sohnes genommen haben und damit in die Richtung des Vaters geschlagen haben. Als die S-Bahn am Bahnhof Bad Cannstatt hielt, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Grund des Angriffs war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts einer Bedrohung dauern an.