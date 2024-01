Attacke in Ostfildern: Gruppe geht mit Schlagstock auf 14-Jährigen los

1 Die Polizei ermittelt zu den mutmaßlich minderjährigen Tätern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Noah Wedel

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) auf einen 14-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt. Dabei sollen sie auch mit einem Schlagstock zugeschlagen haben.











Am Dienstagmittag wurde in Nellingen (Kreis Esslingen) ein 14-Jähriger von offenbar mehreren anderen Minderjährigen angegriffen und geschlagen. Dabei soll auch ein Schlagstock verwendet worden sein, teilt ein Polizeisprecher mit.

Der Angriff passierte gegen 13.40 Uhr in der Straße In den Anlagen. Das Opfer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen seien „nicht unerheblich“, so die Polizei. Zu den Hintergründen des Angriff und den Beteiligten laufen noch die Ermittlungen. Offenbar kannten die Angreifer ihr Opfer aber.