Attacke in Echterdingen: Taxifahrer schwer verletzt – Angreifer wählt den Notruf und flüchtet

Vor zwei Wochen fanden Passanten in Echterdingen einen Schwerverletzten. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wählte wohl selbst den Notruf.











Etwa zwei Wochen nachdem ein Taxifahrer in Echterdingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden war, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie ein Sprecher mitteilt, soll der Angreifer dem Verletzten zunächst selbst erste Hilfe geleistet haben, bevor er flüchtete.

Ein 62-jähriger Taxifahrer ist am frühen Samstagmorgen des 5. Juli in Leinfelden-Echterdingen schwer verletzt aufgefunden worden. Gegen 2.30 Uhr entdeckte ein Anwohner den verletzten Mann neben seinem Taxi und alarmierte die Polizei sowie den Rettungsdienst.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft nun gemeinsam mitteilen, wurde der mutmaßliche Täter durch die Ermittlungen, die noch in der Nacht starteten, identifiziert. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36 Jahre alten Mann, der zuvor als Fahrgast im Taxi von Stuttgart nach Echterdingen unterwegs war.

Auseinandersetzung führt zu schweren Verletzungen am Kopf

Am Ende der Fahrt kam es dann aus unklaren Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrgast und dem Fahrer. Dabei erlitt der 62-Jährige schwere Verletzungen am Kopf. Der Tatverdächtige alarmierte auch selbst die Rettungskräfte, als er das Ausmaß der Verletzungen des 62-Jährigen erkannte. Er leistete dem am Boden liegenden Opfer Erste Hilfe, bevor er flüchtete.

Der Verletzte kam nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den Verdächtigen im Laufe der Ermittlungen identifizieren. Der 36-hährige Deutsche wurde am vergangenen Mittwoch, dem 16. Juli, in seiner Wohnung festgenommen. Er befindet sich bis auf weiteres unter Auflagen auf freiem Fuß.