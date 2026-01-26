1 Bei dem Vorfall in Backnang wurde ein Mitarbeiter des Winterdienstes verletzt (Symbolfoto). Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote

In Backnang eskaliert ein Streit im Straßenverkehr: Ein junger Autofahrer greift einen Mitarbeiter des Winterdienstes körperlich an. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.











Link kopiert

Ein Streit im Straßenverkehr ist am Sonntagabend im Häfnersweg in Backnang (Rems-Murr-Kreis) eskaliert. Gegen 19 Uhr soll ein 26 Jahre alter Autofahrer nach einer Verkehrssituation aus seinem Mercedes ausgestiegen sein und einen 57-jährigen Mitarbeiter des Winterdienstes beleidigt haben.

Nach Angaben der Polizei blieb es nicht bei verbalen Angriffen: Der junge Mann soll den 57-Jährigen zu Boden geschubst und mehrfach gegen dessen Bein getreten haben. Der Mitarbeiter des Winterdienstes wurde dabei verletzt.

Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.