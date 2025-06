ATP-Tennisturnier in Stuttgart: Promi-Auflauf auf dem Weissenhof – und auch im Club Comodo

ATP-Tennisturnier in Stuttgart

9 Der frühere Fußball-Nationalspieler Mats Hummels mit seiner Freundin Nicola Cavanis beim Endspiel auf dem Weissenhof. Foto: Pressefoto Baumann

Bis um 3 Uhr in der Früh feiern Mats Hummels, seine Freundin Nicola Cavanis und Stars der Boss Open im Comodo – und fiebern anderntags beim Finale mit Alexander Zverev.











Denis Gugac, der Chef des Clubs Comodo in der Stuttgarter Innenstadt, bilanziert am Sonntag nach einer langen Nacht: „Mann, war das ein wilder Abriss!“ Die Kondition der feiernden Sportler stimmte, auch bei denen, die ihre aktive Zeit hinter sich haben. Viel Spaß gibt’s bei den Boss Open also auch abseits des Centre Courts.

Am DJ-Pult im orangefarbenen Comodo wechselten sich zwei Fußball-Promis ab und drehten immer weiter auf: Schalke-Torwart Loris Karius und Rúrik Gíslason, der frühere Spieler aus Island und bekannt durch „Let’s Dance“. Das dicht an dicht tanzende Publikum war begeistert.

Der Zverev-Fanblock war prominent besetzt

Etliche (ausgeschiedene) Spieler des ATP-Turnier vom Weissenhof feierten mit, aber auch Nationalspieler Nico Schlotterbeck schaute vorbei. Die Boss-Open und der Deutsche Alexander Zverev im Finale wirken eben anziehend. Mats Hummel, 36, und seine 26-jährige Freundin Nicola Cavanis, die als Model und Influencerin arbeitet, blieben bis etwa 3 Uhr in der Früh. Am nächsten Vormittag saß das Paar, geschützt von Sonnenbrillen, auf der Vip-Tribüne des ATP-Tennisturnier, um mit Alexander Zverev mitzufiebern.

Sehr viele Prominente haben dem Deutschen die Daumen für einen Rasentitel gedrückt – doch der US-Amerikaner Taylor Fritz war stärker und siegte nach der Regenunterbrechung. Unter den Gästen im Zverev-Fanblock: DJ Ötzi, Moderator Kai Pflaume, Schauspieler Mark Keller mit seinen Söhnen.