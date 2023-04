Spitzengastronomie in Baden-Württemberg Schnitzel und Käsespätzle mit Michelin-Stern garniert

Die Burg in Donaueschingen ist Sternerestaurant und Dorfwirtschaft in einem. Die Brüder Jason und Niklas Grom sind selbst überrascht von der Michelin-Auszeichnung, wollen aber nichts an ihrem Konzept ändern.