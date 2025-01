Atomausstieg: Habeck weist Täuschungsvorwurf beim Atomausstieg zurück

Ukraine-Reise Luftalarm bei Besuch des britischen Premiers Starmer in Kiew

Während eines Besuchs des britischen Premierministers Keir Starmer in Kiew zur Unterzeichnung eines Sicherheitsabkommens mit der Ukraine hat es Luftalarm in der ukrainischen Hauptstadt gegeben. Stunden nach Starmers Ankunft in Kiew waren Explosionen und Sirenen zu hören.