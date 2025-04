Athlet der LG Filder: Luca Madeo knackt den Kreisrekord

1 Langstreckenathlet Luca Madeo studiert derzeit in den USA. Foto: /oh

Der Nellinger Langstreckenathlet Luca Madeo bricht den 25 Jahre alten Rekord über 10 000 Meter.











25 Jahre lang hat der Kreisrekord über 10 000 Meter, den Martin Beckmann (LG Leinfelden-Echterdingen) im Mai 2000 mit einer Zeit von 29:08,06 Minuten im Rahmen der deutschen Meisterschaften in Troisdorf aufgestellt hat, gehalten. Nun hat der Nellinger Luca Madeo (LG Filder) diesen Rekord gebrochen. Bei den NC State-Raleigh in North Carolina lief der 22-jährige USA-Student seine Lieblingsstrecke in 29:01,53 Minuten und unterbot damit die geforderte Norm für die U-23-Europameisterschaften (29:30 Minuten) um fast eine halbe Minute.