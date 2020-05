1 Der 19-Jährige spielte rund sechs Jahre für Atalanta Bergamo. Foto: imago images/Independent Photo Agency Int./Foto & xa9;Sergio Agazzi

Große Trauer beim italienischen Fußballverein Atalanta Bergamo: Der Champions-League-Viertelfinalist trauert um U19-Spieler Andrea Rinaldi, der am Montag in einem Krankenhaus verstarb.

Bergamo - Atalanta Bergamos U19-Spieler Andrea Rinaldi ist an den Folgen einer Gehirnblutung gestorben. Dies teilte der italienische Fußball-Erstligist am Montag mit. Der 19-Jährige, der seit seinem 13. Lebensjahr in der Jugendabteilung des Champions-League-Viertelfinalisten spielte, war am Freitag nach dem Training ins Krankenhaus in Varese eingeliefert worden und dort am Montag verstorben.

„Präsident Antonio Percassi und die gesamte Atalanta-Familie sprechen den Familienmitgliedern von Andrea Rinaldi tief bewegt ihr tief empfundenes Mitgefühl aus“, schrieb Atalanta auf Facebook.