1 Wirbel um Atakan Karazor vom VfB Stuttgart (Archivbild) Foto: IMAGO/Avanti

Atakan Karazor vom VfB Stuttgart und sein Begleiter müssen offenbar länger in U-Haft bleiben. Das ist der Stand der Dinge.















Link kopiert

Zwei wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung auf Ibiza festgenommene deutsche Urlauber müssen wohl noch länger in Untersuchungshaft bleiben. Dabei handelt es sich um Atakan Karazor (25) vom VfB Stuttgart und einen gleichaltrigen Freund.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Von einem Haftprüfungstermin sei ihr nichts bekannt, sagte die Sprecherin der Justizbehörde der Balearen, Agnés Antich, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Identität der beiden Männer, gegen die eine Richterin Untersuchungshaft angeordnet hatte, könne aus Gründen des Datenschutzes auch weiterhin nicht mitgeteilt werden.

Nach Angaben des für die Balearen zuständigen Konsulats in Palma haben die beiden Deutschen bisher keine konsularische Betreuung erbeten. Sollte dies der Fall sein, werde dies aber sofort gewährleistet werden.

Auf Vergewaltigung stehen bis zu 15 Jahre Haft

Am Samstag hatte der VfB Stuttgart mitgeteilt, sein Mittelfeldspieler Atakan Karazor sei auf Ibiza im Urlaub festgenommen worden. Der 25-Jährige bestreite aber jede strafbare Handlung. „Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt“, hieß es. Was Karazor vorgeworfen wird, wollten die Schwaben nicht sagen. „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der VfB vorerst nicht weiter äußern kann.“ Dies blieb auch am Montag so.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Fall Karazor

Die Polizei auf Ibiza hatte auf dpa-Anfrage nur die Festnahme von zwei Deutschen bestätigen wollen. Sie würden von einer jungen Spanierin der Vergewaltigung beschuldigt. Weitere Auskünfte könnten nicht erteilt werden, hieß es. Auf Vergewaltigung stehen in Spanien bis zu 15 Jahre Haft. Eine Untersuchungshaft kann schlimmstenfalls bis zu vier Jahre dauern.