1 Auf der Flucht vor Hunger, Krieg und Verfolgung suchen viele Geflüchtete ihr Glück in Europa. Foto: picture alliance / dpa/Nicolas Armer

Die Innenminister der EU beraten über eine Reform des EU-Asylsystems – und Außenministerin Baerbock wagt viel, meint Bernhard Walker.















Ja, der Stillstand in der Asylpolitik ist Europas Wunde – mit diesem Hinweis hat Außenministerin Annalena Baerbock Recht. Und mit gutem Grund fügt die Grünen-Politikerin an, dass noch mehr Zäune und Kontrollen an den innereuropäischen Binnengrenzen drohen, wenn Europa die Wunde nicht endlich schließt.