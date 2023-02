Kinderkrankheiten in Baden-Württemberg Schwappt die Scharlachwelle ins Land?

In Hamburg sind besonders viele Kinder an Scharlach erkrankt. Und auch im Osten Deutschlands breitet sich die Infektionskrankheit immer weiter aus. Zudem werden die Medikamente knapp. So sieht die Lage derzeit im Südwesten aus.