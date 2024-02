Asperg: Unbekannter durchsucht Autos

1 Dem Unbekannten fielen Bargeld und eine Tasche in die Hände. (Symbolbild) Foto: Imago/YAY Images

In der Nacht auf Mittwoch sind in Asperg mindestens sieben Fahrzeuge durchwühlt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche weitere Betroffene.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch in Asperg mindestens sieben Autos durchsucht – und teilweise ausgeräumt.

Wie die Polizei mitteilt, verschwand aus einem geparkten Ford in der Achalmstraße ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe. In der Eberhardstraße hatte der Unbekannte es auf einen VW abgesehen, in dem er aber lediglich vier Euro fand. Eine Sporttasche mitsamt Inhalt im Wert von etwa 75 Euro wurde aus einem Mercedes in der Eisenbahnstraße mitgenommen, während in der Lehenstraße aus einem Toyota abermals Bargeld verschwand. In der Harzbergstraße stieg der Unbekannte in einen BMW ein und nahm etwas Münzgeld sowie ein Schmuckstück im Wert von mehreren Hundert Euro an sich. Auch in der Wunnensteinstraße versuchte der Täter sein Glück und durchsuchte einen Nissan – fand aber keine Beute.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 1 50 01 70 oder via kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.