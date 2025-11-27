Tödlicher Unfall in Asperg: Frau von Bus erfasst und gestorben

1 Eine 68-Jährige kam bei dem Unfall ums Leben. Foto: KS-Images.de

In Asperg ist es am Donnerstagvormittag zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin gekommen. Wie genau das geschehen konnte, ist noch unklar.











Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstagvormittag am Bahnhof in Asperg ereignet. Eine 68-Jährige ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaft Stuttgart kurz vor 10 Uhr von einem Linienbus erfasst worden. Die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die bisherigen Erkenntnisse der Polizei deuten darauf hin, dass der 58-Jährige am Steuer des Busses vom Busbahnhof kommend in die Alleenstraße einfuhr. Nahezu zeitgleich soll die 68 Jahre alte Fußgängerin die Alleenstraße entlang gegangen sein und die Ausfahrt des Busbahnhofs überquert haben. „Aus noch ungeklärter Ursache wurde die Frau von dem Bus erfasst und geriet darunter“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit.

Der Fahrer sowie die Insassen des Busses blieben offenbar unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt. Der Linienbus wurde sichergestellt.