1 Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Die Polizei wollte zwei junge Männer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch anstatt anzuhalten, gab der Rollerfahrer Gas und versuchte durch ein Wohngebiet zu flüchten.















Zwei türmende Rollerfahrer hat die Polizei am Sonntagabend in Asperg beschäftigt. Gegen 20.20 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung in der Stuttgarter Straße der Motorroller aufgefallen, das Gefährt war mit zwei Personen besetzt. Die Polizisten wollten die beiden jungen Männer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch anstatt den Anhaltezeichen der Beamten Folge zu leisten, gab der Rollerfahrer Gas und versuchte durch ein Wohngebiet zu flüchten.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt wurde das Fahrzeug in der Schulstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer, der zunächst falsche Personalien angegeben hatte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem führte er eine Soft-Air-Pistole mit sich. Weiterhin konnten bei dem 16-jährigen Sozius geringe Mengen Betäubungsmittel und ein Messer entdeckt. Die Polizisten brachten die beiden Jugendlichen an die gesetzlichen Vertreter, teilte die Polizei mit. Sie haben mit Strafanzeigen, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz zu rechnen.