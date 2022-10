Säugling in Lebensgefahr - Ermittlungen gegen Vater

1 Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symboblbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein 34 Jahre alter Mann aus Aschaffenburg steht im Verdacht, seinen zehn Monate alten Sohn lebensgefährlich verletzt zu haben. Der mutmaßlichen Tat ging ein Streit zwischen dem Verdächtigen und seiner Lebensgefährtin, der Mutter des Kindes, voraus.















Link kopiert

Ein Vater soll in Aschaffenburg seinen zehn Monate alten Sohn lebensgefährlich verletzt haben. Der Säugling wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Freitag mitteilten.

Der 34-jährige Vater habe sich am Dienstag in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Lebensgefährtin, der Mutter des Kindes, gestritten. Im Laufe des Streits soll er „mehrfach gewaltsam auf das Kind eingewirkt haben“. Nachbarn hörten die Hilferufe der Mutter und verständigten die Polizei. Der 34-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.