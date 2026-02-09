1 Die Bürgermeisterinnen Isabel Fezer (links) und Alexandra Sußmann äußern sich zur ASB-Kündigung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach der fristlosen Kündigung des ASB Stuttgart äußert sich die Stadt erstmals ausführlich und räumt Fehler ein. Für 40 Prozent der Kinder sei Ersatz gefunden.











Die fristlose Kündigung des ASB Stuttgart als Träger für die Schulbegleitung sorgt weiter für viel Unruhe – nicht nur an den betroffenen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und in den betroffenen Familien, sondern auch bei der Stadt selbst. Die Entscheidung vom vergangenen Mittwoch hatte dazu geführt, dass von einem Tag auf den anderen knapp 150 Kinder ohne Schulbegleitung dastanden. Die Stadt Stuttgart äußert sich nun in einer Mitteilung selbstkritisch und räumt Fehler in der Kommunikation ein. Die Trennung vom ASB als Träger bezeichnet Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) aber als „zwangsläufig“.