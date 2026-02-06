ASB-Schulbegleitung gekündigt: Stuttgarter Eltern fassungslos – „Wir sind den Verantwortlichen komplett egal“

1 Lara und Philipp sind seit Donnerstag zuhause, weil für sie der Besuch des Unterrichts ohne Schulbegleitung nicht möglich ist. Foto: Privat

Die Stadt hat dem ASB als Träger von Schulbegleitungen gekündigt. Knapp 150 Kinder mit Behinderung können deshalb nicht zur Schule. Betroffene erzählen, was das für sie bedeutet.











Angelika Maurer kann es immer noch nicht fassen. „Ich als Mutter bin entsetzt, was unseren Kindern da immer wieder angetan wird“, schildert sie ihre Gefühle. Ihr Kind Lara besucht seit sechs Jahren die Gustav-Werner-Schule in Stuttgart-Rot. Sie hat eine schwere Autismus-Spektrum-Störung und benötigt deshalb eine Schulbegleitung. Ohne kann ihre Tochter nicht in die Schule gehen. Seit Donnerstag ist Lara deshalb zuhause.