ASB-Schulbegleitung gekündigt: Stuttgarter Eltern fassungslos – „Wir sind den Verantwortlichen komplett egal“
1
Lara und Philipp sind seit Donnerstag zuhause, weil für sie der Besuch des Unterrichts ohne Schulbegleitung nicht möglich ist. Foto: Privat

Die Stadt hat dem ASB als Träger von Schulbegleitungen gekündigt. Knapp 150 Kinder mit Behinderung können deshalb nicht zur Schule. Betroffene erzählen, was das für sie bedeutet.

Angelika Maurer kann es immer noch nicht fassen. „Ich als Mutter bin entsetzt, was unseren Kindern da immer wieder angetan wird“, schildert sie ihre Gefühle. Ihr Kind Lara besucht seit sechs Jahren die Gustav-Werner-Schule in Stuttgart-Rot. Sie hat eine schwere Autismus-Spektrum-Störung und benötigt deshalb eine Schulbegleitung. Ohne kann ihre Tochter nicht in die Schule gehen. Seit Donnerstag ist Lara deshalb zuhause.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.