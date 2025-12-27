Artenschutz in Baden-Württemberg: Die Fische verschwinden aus dem Bodensee
1
Im Uhrzeigersinn: Der Edelkrebs ist vom Aussterben bedroht, der Bestand der beliebten Felchen ist stark eingebrochen, dagegen kehrt der Maifisch wieder in den Neckar zurück, und die Entwicklung des Dreistachligen Stichlings bleibt mysteriös. Foto: dpa

Erstmals seit 2014 hat das Land wieder eine Rote Liste für die 60 Fischarten im Südwesten vorgelegt: Ihnen setzen Klimawandel, invasive Arten und der Kormoran zu – gerade im Bodensee.

Zwei halbwegs gute Nachrichten sollen am Beginn stehen. Der Maifisch ist nach vielen Jahren, in denen er als verschollen galt, in den Neckar zurückgekehrt – die vielen neu gebauten Fischtreppen haben es möglich gemacht. Und was den liebsten Speisefisch im Bodensee, den Blaufelchen, angeht, so hat Jan Baer von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen zuletzt wieder einige „gut gewachsene und besser genährte“ Exemplare entdeckt.

