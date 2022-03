Hilfe für die Ukraine aus dem Kreis Esslingen Landrat rät von einzelnen Sachspenden ab

Die Not der Menschen in der Ukraine ist groß. Viele Bürger möchten helfen. Landrat Heinz Einigner appelliert jedoch an die Bevölkerung, von Sachspenden vorerst abzusehen. Einige Privatpersonen im Kreis Esslingen haben dennoch Hilfsaktionen auf die Beine gestellt.