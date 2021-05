11 Verwirrspeile bietet das Künstlerkollektiv Aliza Ari in der Galerie Strzelski Foto: Galerie Strzelski

Der Art Alarm in Stuttgart geht weiter. An diesem Sonntag, 23. Mai, bitten die Galerien noch einmal in ihren spannenden Kunstparcours.

Stuttgart - „Ganz hervorragend“ ist für viele der am Galerienrundgang Art Alarm beteiligten Stuttgarter Privatgalerien das Frühjahrskunstwochenende gestartet. Noch an diesem Sonntag, 23. Mai, ist der Kunstparcours geöffnet – von 11 bis 18 Uhr. Alles über die Ausstellungen und die Orte gibt es hier.

Horten-Kacheln gibt’s obendrauf

Überraschungen gehören zum Art Alarm dazu. Und so entschied sich Markus Hartmann (Hartmann Projects, Breitscheidstraße 48) kurzfristig, eine der Original-Horten-Kacheln als eigenständiges Werk zu präsentieren. Sieht gut aus, überzeugt noch immer in der Form, verrät das Auflösen mancher Selbstverständnisse – und ist sogar käuflich.

„Es geht voran“

Ein paar Schritte weiter im Galerienhaus nicht verpassen: der Auftritt von Claudia Thorban in Marko Schachers Raum für Kunst. Und noch drei Straßen weiter ist man schon am Rotebühlplatz – in der Galerie Strzelski und der Ausstellung „Es geht voran“ mit dem Künstlerkollektiv Aliza Arin. In der Kunst auf jeden Fall