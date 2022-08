1 Pflege in einer angespannten Wohnsituation: Die Mutter von Emma, Christel Kress, schläft in einem Bett unter der Zimmerdecke. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Christel Kress pflegt seit 18 Jahren ihre schwerst behinderte Tochter Emma. Bis zur Selbstaufgabe in einem Hartz-4-System, das ihr den letzten Rest Würde raubt.















Einfach leben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber für Christel Kress (57), ihre Kinder Emma (18) und Theo (22) ist das gar nicht so leicht. Denn Emma ist seit ihrer Geburt schwerstbehindert. Beide Gehirnhälften sind nicht miteinander verknüpft. Emma kann nicht sprechen, nicht laufen, sie ist komplett hilflos, aber sie kommuniziert über ihre Augen. Und diese Augen spiegeln alles an Liebem, das man Emma schenkt, zurück. Emma ist ein Sonnenschein. Aber sie braucht rund um die Uhr Hilfe und Fürsorge.

Genau das leistet die alleinerziehende Christel Kress. Mit einer ungeheuren Kraft und Hingabe. Woher sie diese Stärke nimmt? Schulterzucken. War sie schon immer so stark? Schulterzucken. Schließlich wird klar: Es ist auch eine gehörige Portion Wut dabei. Nicht auf Gott und die Welt. Auch nicht auf das Schicksal oder ihren Ex-Mann, der diese Aufgabe nicht mit ihr trägt. „Es ist die Wut auf dieses System“, wie sie sich ausdrückt. Es ist ein System, in dem Menschen wie Emma keinen Platz haben, keine angemessene Hilfe finden. Ja, es ist ein System, in dem pflegende Angehörigen der letzte Rest von Würde geraubt wird und in die Armut treibt. Anna Lammer, von der Landesstelle für Familien mit schwerkranken Kindern am Hospiz Stuttgart, kennt viele solcher Familien. Es ist ein Heer aus Unsichtbaren. Mütter, Väter, Kinder. Unbeachtet von der Solidargemeinschaft und im Stich gelassen. „So wird aus Pflege eine Armutsfalle“, sagt Lammer.

Die Mutter will kein Mitleid

Obwohl sich mit diesen Geschichten jede Menge Pathos verbindet, will Christel Kress eines nicht: Mitleid. Was sie will: Gehört werden, aufmerksam machen und Veränderungen bewirken. Für sich und andere, die schwerstbehinderten Kinder pflegen. Und darum macht sie ihre Lebensumstände öffentlich. Ihr Leben am Hölderlinplatz in einer Drei-Zimmer-Wohnung, in der es für sie keinen Rückzug gibt. Die Wohnküche ist ihr Schlafzimmer, in dem auch der mächtige Rollstuhl und das Kippbett steht. Knapp unter der Decke hat ein Schreiner ein Hochbett gebaut. Dort schläft die Mutter. Nur Emma und Theo haben ihr Zimmer. Auf diesen 63 Quadratmetern „bin ich in den Augen des Staates nur ein Leistungserfüller, keine Mutter“. Und schon gar kein Mensch, der eigene Bedürfnisse haben darf.

Kino, Yoga, mit Freunden treffen. Theoretisch möglich, aber praktisch mit hohen Hürden belegt. So lebt Christel Kress nun seit rund 18 Jahren ohne Perspektiven. „Man weiß nie, wohin die Reise geht“, sagt sie, „und so kommt man immer wieder an einen Punkt, wo es nicht mehr. Für mich und die Familie.“ In solchen Momenten kocht in ihr wieder die Wut hoch. Die Wut darüber, dass es im Grunde keine angemessene Pflegeeinrichtung für Emma gibt. Lediglich das Kinder- und Jugendhospiz bietet ihr einmal im Jahr für Wochen eine Zeit zum Durchatmen an. Dann kann sie und Emma die Seele baumeln lassen. Oder sich mit Dingen beschäftigen, die einem Leben Sinn geben können. Lesen, Weiterbilden, Arbeiten.

Hartz IV lässt keinen Spielraum

Wie gerne würde Christel Kress in ihrem Beruf als Sozialpädagogin arbeiten. Wie gerne würde sie mehr im Ehrenamt als Trauerbegleiterin arbeiten. Bei allen Vorhaben wacht Vater Staat und senkt den Daumen. Hartz IV lässt kaum Spielräume. Sogar als Theo in den Ferien in einem Pflegeheim jobbte, ließ der Fiskus ihm von seinen 450 Euro nur 170 übrig. Auch sein Kindergeld wird angerechnet. Und kommt Emma wieder einmal für viele Wochen in Begleitung ihrer Mutter ins Krankenhaus, werden die 1700 Euro Pflegegeld sofort gestrichen. Christel Kress fragt sich dann immer: „Womit sollen wir unseren Lebensunterhalt bestreiten.“ Dass ihr für diese vier Wochen auch noch Rentenpunkte „gestohlen“ werden, lässt sie ab und an verzweifeln. „Viele landen in so einer Situation in der Depression, manche werden stumm“, weiß Christel Kress. Doch sie habe einen Anker: „Ohne die Hilfe der psychologischen Beratungsstelle in der Augustenstraße wüsste ich oft nicht weiter.“ Denn neben der Verzweiflung plagen einen oft Schuldgefühle: Wird die Mutter Emma gerecht? Vor allem: Wird sie deren Bruder Theo gerecht, der so oft zurückstecken musste? Und was passiert, wenn die Mutter ausfällt. Das ist ihre größte Angst. Wer kümmert sich dann um Emma?

Gegen diese Sorgen ist die soziale Ächtung fast ein Klacks. An die Blicke der Menschen in der Stadtbahn, die Emma und ihrer Mutter unverblümt sagen: muss das heute noch sein? Kann man so ein Kind nicht abtreiben?, kann sie sich notfalls gewöhnen. Auch wenn sie symptomatisch für die Gesamtlage sind. „Es gibt keine Hilfsstruktur durch Fachkräfte, keine Unterstützung“, wiederholt sie wie ein Mantra: „Stattdessen muss ich um alles kämpfen und jede Kleinigkeit rechtfertigen“, sagt sie. Wie gesagt: Christel Kress will kein Mitleid. Sie fragt nur: „Was ist das für eine Gesellschaft, in die wir offenbar nicht passen?“ Darüber sollten alle Politiker nachdenken. Und am besten gleich praktische Lösungen finden. Die Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger e. V. hat dazu einen Katalog mit sechs Handlungsempfehlungen verfasst.

Das ist aber nur das eines. Viel weiter gehen würde aus Sicht von Christel Kress die Einführung eines Care-Gehaltes für pflegende Angehörigen. Es wäre für sie ein kleiner Schritt. Ein Schritt hin zu mehr Leben.