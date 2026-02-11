Armut in Stuttgart: Pläne? Schön wär’s – „Arbeitslosigkeit nimmt einem die Spontaneität im Leben“

Pläne? Schön wär’s – „Arbeitslosigkeit nimmt einem die Spontaneität im Leben“

1 Drei Gesichter, drei Menschen aus der Vesperkirche, die Einblicke in ihr Leben und ihre Träume gegeben haben: Johanna Gärtner, Baruk Abudail und Claudia Wanner (v. l.) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In der Vesperkirche erzählen drei Menschen, was Leben in Armut, als Langzeitarbeitslose oder Asylbewerber bedeutet. Da kann ein Schulfüller schon zum Problem werden.











Die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr. Nach den aktuellen Zahlen der Liga der freien Wohlfahrtspflege sind in Baden-Württemberg 13.795 Menschen obdachlos. Das ist ein neuer Negativrekord. Die Armut nimmt auch im reichen Bundesland zu. Wo, wenn nicht in der Stuttgarter Vesperkirche, ist der Ort, um die Menschen hinter den Zahlen zu sehen – und ihnen zuzuhören. Denn auch bei der Vesperkirche registrierte Pfarrerin Gabriele Ehrmann im vergangenen Jahr einen Anstieg der ausgegebenen Essen um zwölf Prozent.