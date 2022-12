Fans in Fellbach bejubeln den Sieg

8 Gruppenfoto mit glücklichen Fans: Der WM-Titel wird in Fellbach gefeiert. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

In Fellbach haben Fans der argentinischen Nationalmannschaft den WM-Titel gefeiert. Hunderte Menschen hatten sich einer Fußball-Halle das Spiel angeschaut.















Rund 300 Fans haben am Sonntagabend den WM-Titel der Argentinier in der Fußballhalle „Soccer Olymp“ in Fellbach gefeiert. Mit Fan-Utensilien wie Schals, Fahnen und Trikots der Albiceleste ausgerüstet verfolgten die Anhängerinnen und Anhänger das spektakuläre WM-Finale gegen Frankreich.

Selbst vor der Sporthalle versammelten sich die Fans bei eisigen Temperaturen unter null Grad, trommelten und jubelten nach dem Erfolg ihrer Mannschaft.

Fans feiern Superstar Lionel Messi

Sie feierten vor allem Superstar Lionel Messi, der zum besten Spieler der Fußball-WM in Katar gewählt worden ist. Der 35-Jährige nahm den Goldenen Ball als Auszeichnung dafür kurz vor der Übergabe des WM-Pokals am Sonntag in Lusail entgegen.

Im Stuttgarter Restaurant Einstein hingegen war die Stimmung eher getrübt. Dort hatten sich Fans der französischen Nationalmannschaft versammelt. Zwischenzeitlich kam zwar Jubel auf, als es so aussah, als würden die Franzosen das Spiel drehen. Doch im Elfmeterschießen folgte die Ernüchterung.

Wir zeigen die Bilder von der Fan-Treffen in Fellbach und Stuttgart.