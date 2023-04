1 So könnte es auf dem Eiermann-Areal aussehen, sofern die Pläne des Wettbewerbs in ferner Zukunft umgesetzt würden. Foto: Steidle Architekten/Stahlberg, Rebecca

Die in Schieflage geratene Adler-Group will das 20 Hektar große Gelände in Vaihingen nun doch los werden. Im Gemeinderat zeichnet sich eine Mehrheit für einen Kauf ab. Die Verwaltung ist zurückhaltend.















Nun ist es also offiziell: Nach dem Schwabenlandtower in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist jetzt auch das 20 Hektar große Eiermann-Areal in Stuttgart-Vaihingen mit seinen denkmalgeschützten Gebäuden an der Autobahn auf die Liste der Vorabverkäufe des krisengeschüttelten Eigentümers Adler-Group gerutscht. Das hat das Unternehmen am Dienstag unserer Zeitung bestätigt.