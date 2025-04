ARD-Quiz-Show: „Wer weiß denn so was?“: Überraschungswahl: „Ist Nägele vielleicht ein sehr beliebter Bissinger?“

1 Linda Hesse rätselt über die Vorkommnisse in Bissingen. Foto: Screenshot ARD Mediathek

Der Ort Bissingen (Kreis Esslingen) und sein stellvertretender Bürgermeister Siegfried Nägele bekamen in dieser Woche ein Millionenpublikum: In der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?" stellte Moderator Kai Pflaume eine Frage, die man eigentlich nur im Kreis Esslingen beantworten kann.











Eine schwierige Frage bekamen in dieser Woche die Sängerin Linda Hesse und Schauspieler Bernhard Hoëcker in der Quiz-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ von Moderator Kai Pflaume gestellt: „Nachdem Siegfried Nägele im baden-württembergischen Bissingen 2024 mit 50,5 Prozent die Bürgermeisterwahl gewonnen hatte...“

Es folgten drei mögliche Antworten, unter anderem: „...setzte er den 05.05. als gesetzlichen Feiertag in der Gemeinde durch.“ Oder: „...erhielt die Floristin Siegrid Nägler irrtümlich seine Amtsurkunde.“ Doch die beiden Befragten fanden die richtige Antwort: „...lehnte er ab, weil er gar nicht als Kandidat angetreten war.“

Sängerin Linda Hesse verfolgt die richtige Spur

Siegfried Nägele wäre beinahe Bürgermeister wider Willen geworden. Foto: Johannes M. Fischer

Linda Hesse verfolgte bei der Antwortfindung die richtige Spur: „Ist das vielleicht ein sehr beliebter Bissinger? Und die Leute haben sich einfach vorher abgestimmt und haben gesagt, wir schreiben überall den Siegfried drauf?“

Wobei auch diese von der ARD-Sendung vorgegebene Antwort nur halbrichtig war. Die ganze Wahrheit ist wie so oft im Leben komplexer. Richtig ist, dass der in Bissingen äußerst beliebte stellvertretende Bürgermeister Nägele gewählt wurde, obwohl er nicht auf dem Wahlzettel stand. Aber er ließ sich eine Woche Zeit, darüber nachzudenken, ob er das Amt annehmen sollte oder nicht.

Bissinger lehnt Wahl zum Bürgermeister ab

Er lehnte die Wahl im Oktober des vergangenen Jahres ab, und zwar „nach Abwägung aller Zusammenhänge und im Rahmen der aktuellen kommunalen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie meiner beruflichen und persönlichen Situation“. In anderen Worten: Voll ausgefüllt in Haupt- und Nebenberuf, mit einer klaren Planung, was seine private Zukunft betraf, passte dieses unerwartete Jobangebot vorne und hinten nicht in seine Lebensplanung. Dennoch machte er sich die Entscheidung nicht einfach, was in seiner Stimme deutlich zu hören war, als er seine Entscheidung bekannt gab.

Er tat dies in der vollen Gemeindehalle – zahlreiche Bissinger waren damals gekommen, viele in der Erwartung, dass er das Amt annimmt. Nach der Bekanntgabe gab es noch Freibier – viele Bewohner blieben und feierten sich selbst, auch wenn sich Nägele nicht so entschieden hatte, wie sie es erhofft hatten.

Nach der Wahl mussten die Bissinger noch einmal an die Urne. Gewählt wurde der 32-jährige Jens Fritz, der am vergangenen Dienstagabend offiziell in das Amt eingeführt worden ist.