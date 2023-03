1 Der „Deutschlandtrend“ liefert keine guten Zahlen für die Grünen um Ricarda Lang. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Im aktuellen ARD-„Deutschlandtrend" verbuchen die Grünen ihr schlechtestes Ergebnis seit einem Jahr. Die Zahlen im Überblick.















Die Grünen verbuchen im aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ ihr schlechtestes Ergebnis seit einem Jahr. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Partei in der am Freitag veröffentlichten Erhebung nur noch auf 16 Prozent. Dies ist ein Prozentpunkt weniger als im Vormonat.

Die SPD kann ihr Ergebnis von 18 Prozent hingegen halten, die FDP sich sogar um einen Prozentpunkt auf sieben Prozent verbessern. Insgesamt würden die drei Ampel-Partien jedoch weiterhin mehr als zehn Prozent gegenüber dem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 einbüßen und damit erneut eine eigene Mehrheit verfehlen.

1215 Wahlberechtigte befragt

Die Union würde einen Prozentpunkt verlieren, bliebe aber mit 30 Prozent klar stärkste Fraktion. Die AfD könnte einen Prozentpunkt auf 15 Prozent zulegen. Für die Linke würden sich unverändert fünf Prozent der Wählerinnen und Wähler entscheiden.

Für den „Deutschlandtrend“ befragte das Institut Infratest Dimap vom 14. bis 15. März insgesamt 1215 Wahlberechtigte in Deutschland per Telefon und Online.