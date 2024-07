Architekturprofessor Dirk Hebel in Neuhausen: Ein Plädoyer für nachhaltiges Bauen

Architekturprofessor Dirk Hebel in Neuhausen

1 Der Architekturprofessor Dirk Hebel im Gespräch mit Kuratorin Susanne Jakob (links) und Brigitte Pihulak vom Kunstverein Neuhausen Foto: /Gaby Weiß

Der Architekturprofessor Dirk Hebel spricht beim Kunstverein Neuhausen über die Wiederverwertung von Werkstoffen und hält ein überzeugendes Plädoyer für nachhaltiges Bauen und nachwachsende Rohstoffe.











Nicht nur für schwäbische Häuslebauer ist die Vorstellung gewöhnungsbedürftig, dass Pilzsubstrat, Algen, Pflanzenfasern, Lehm oder Bauschutt aus Abbruchhäusern als Werkstoffe beim Hausbau zum Einsatz kommen. Dirk Hebel, Professor für nachhaltiges Bauen an der Fakultät für Architektur am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), machte jedoch in einem Vortrag beim Kunstverein Neuhausen deutlich, weshalb kein Weg daran vorbeiführt, sich Gedanken über nachhaltiges Bauen, Kreislaufwirtschaft und nachwachsende Rohstoffe zu machen.