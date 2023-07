31 Das Zweifamilienhaus von HIIIS Harder Stumpfl Schramm mit Sebastian Wockenfuss entstand auf einem extrem steilen Restgrundstück im Stuttgarter Osten. Alle weiteren Preisträger in der Bildergalerie. Foto: Boris Miklautsch/Beispielhaftes Bauen

Die Architektenkammer zeichnet die besten neuen Gebäude und Umbauten in Stuttgart aus. Welche Bibliotheken, Schulen und Einfamilienhäuser wurden als beispielhaft prämiert, welches Architekturbüro hat beim Wettbewerb abgeräumt? Ein Überblick.















Glückliches Salz, das in so einem Speicher lagern kann, und glückliche Bewohner des Stuttgarter Stadtteils Vogelsang, die täglich an dem Holzbau-Betriebshof der Stadt Stuttgart vorbeigehen können: Das Architekturbüro asp hat den Bau entworfen und dafür einen der 24 Preise „Beispielhaftes Bauen 2019 – 2023 in Stuttgart“ der Architektenkammer Baden-Württemberg erhalten.