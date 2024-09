Architekturjuwel Mathildenhöhe: Glanz für ein architektonisches Meisterwerk

Architektur-Spaziergang Sieben der sinnlichsten Jugendstil-Bauten in Stuttgart

Architektur to go: In unserer Ausflugsserie spazieren wir an architektonisch herausragenden Gebäuden in der Stadt vorbei. Diese vierte und leichte Route führt zu floralen und lasziven Fassadenfiguren des unterschätzten Stuttgarter Jugendstils.