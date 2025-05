Architektur Wohnhäuser: 5 der besten umgebauten Villen und Wohnungen in Stuttgart

17 Wohntraum – ein sorgsam umgebautes Haus mitten in Stuttgart und doch mit viel Grün, die Umgestaltung besorgte der Architekt Simon Fehrle. Foto: Elia Schmid

Die Sehnsucht nach dem eigenen Haus ist ungebrochen. Wegen der hohen Preise ist oft der Umbau alter Einfamilienhäuser eine Option – auch in Stuttgart und Umgebung. Wir zeigen fünf architektonisch überzeugende Projekte in Bild und Text.











Ein Haus, eine Wohnung am Waldrand, mal spurt ein Fuchs vorbei, sogar ein Reh ist manchmal zu sehen. Zu Fuß ist man aber auch ruckzuck mitten in der City, auf ein Eis am Hölderlinplatz, auf einen Café am Marienplatz. Das ist der Traum vieler Städter – Paare, junge Familien, auch ältere Menschen, die die Annehmlichkeiten einer Großstadt schätzen.

Angesichts der raren und horrend hohen Stuttgarter Grundstückspreise sind für die Erfüllung solcher Träume oft eher ältere Häuser und Wohnungen eine Option, wenngleich zuweilen Überraschungen mitgekauft werden, gern mal feuchte Stellen oder morsches Gebälk. Und dann will so ein Haus oder eine Altbauwohnung möglichst auch noch energetisch ertüchtigt werden.

Hohe Räume, sorgfältig aufgearbeitete alte Türen, Stuckdecken – so hat Simon Fehrle eine alte Villa saniert. Foto: Elia Schmid

Aber nachhaltiger ist der Erhalt von Altem auf jeden Fall im Vergleich zum Haus in der Neubausiedlung. Manches Mal begeistern sich Immobiliensuchende dann aber doch auch für ein anderes Wohnmodell und werten Dorfkerne auf dem Land auf. Sanieren einen alten Bauernhof, ein altes Haus in einer kleineren Stadt. So ein Umbau-Abenteuer, in der Stadt oder ganz im Grünen, kann mit kompetenter Planung gut ausgehen.

Das zeigen die architektonisch und gestalterisch gelungenen Beispiele von umgebauten Wohnungen und Häusern – von der Architekten-Betonvilla aus den 1970ern auf der Stuttgarter Halbhöhe, die energetisch auch auf den neuesten Stand gebracht wurde über das sanierte Gründerzeit-Mehrfamilienhaus mit Loft im ausgebauten Dach bis zum preisgekrönt umgebauten Gutshof mit Aussicht auf Grün und auf Kühe des benachbarten Demeterbauern, die abends beim Blick aus dem eindrucksvollen Panorama-Fenster im Wohnzimmer beobachtet werden können.

