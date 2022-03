Kinos, Konzerte, Theater in Stuttgart Corona-Regeln bringen Veranstalter in Zwickmühle

Endlich dürfen Veranstaltungen wieder in voll besetzen Sälen stattfinden. Doch einige Veranstalter zögern noch bei der Umsetzung. Wie ist die Situation in Stuttgart? Und was müssen Besucher von Kulturveranstalter jetzt beachten?